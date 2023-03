Cinéma : Les Razzie Awards n’ont pas épargné Tom Hanks

L’acteur a reçu samedi deux prix peu enviables, dont celui de pire acteur dans un second rôle après sa participation au film «Elvis».

Les Razzies ont jugé que Tom Hanks avait signé la pire performance de l’année dans un second rôle en jouant le manager d’Elvis Presley dans le biopic «Elvis». Le film a connu un grand succès critique, engrangeant huit nominations aux Oscars, dont celle du meilleur acteur pour Austin Butler. La performance de Tom Hanks n’a hélas pas reçu le même accueil. Les critiques n’ont pas été tendres avec la star, dont l’apparence physique avait été modifiée avec des prothèses pour incarner le colonel Tom Parker.

Les «Razzies» ont d’ailleurs également attribué le prix du «pire couple à l’écran» à Tom Hanks et «son visage chargé de latex (et son accent ridicule)». Le comédien aura au moins évité la victoire dans la terrible catégorie du pire acteur de l’année – pour laquelle il avait aussi été nommé. Son jeu dans le remake Disney de «Pinocchio», où il interprète Gepetto, a été considéré moins mauvais que celui de Jared Leto, un habitué des Razzie Awards, dans «Morbius». «Blonde», biopic sur Marilyn Monroe, a été nommé plus mauvais film de l’année.