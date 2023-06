Florilège de réactions: Départ d’Alain Berset: «C’est peut-être pour s'alléger l'esprit avant les vacances»

«Après 20 années intensives de politique fédérale, dont douze au Conseil fédéral, et après avoir géré la crise du Covid, le moment est venu de faire ce pas.» C’est par ces mots qu’Alain Berset a annoncé, mercredi, son départ du Conseil fédéral . Le Fribourgeois qu’on a surnommé «Monsieur Covid» quittera son poste fin décembre, après les élections fédérales. Sans doute «aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire» …

«La Suisse lui est redevable»

«À la fois charismatique et accessible, il a géré la pandémie avec un engagement dont la Suisse lui est redevable», a également salué Isabelle Pasquier-Eichenberger, conseillère nationale genevoise, membre des Verts. Président du Parti socialiste fribourgeois, Thomas Gremaud abonde en ce sens. «La pandémie a nécessité un engagement immense de sa part, il a su prendre des décisions fortes. Cela lui a aussi coûté personnellement et sur le plan familial.» Le politicien fait notamment référence aux pressions et menaces de mort dont Alain Berset a été victime. Par exemple lorsqu’il a étendu le certificat Covid dans notre pays.

C’est aussi l’avis du président de l’UDC Vaud, même s’il s’interroge sur le timing choisi: «C’est surprenant d’annoncer sa démission avec six mois d'avance. Ça va affaiblir la fonction de chef d'Etat de la Suisse, à l'interne et à l'étranger. Et ça, ça aurait pu être évité», déclare Kevin Grangier. Avant de glisser: «C’est peut-être pour s'alléger l'esprit avant les vacances…» Ou alors pour se tourner plus rapidement vers le yoga, pour reprendre la plaisanterie du principal concerné, mercredi en conférence de presse.