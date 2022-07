Forcené abattu en France : «C’est une tragédie, qu’est-ce qui pousse un jeune à faire ça?»

L’auteur de la tuerie survenue mercredi, a été abattu par le GIGN. Agé de 22 ans, il s’en est pris à son père et à sa compagne, ainsi qu’à sa sœur de 17 ans, à la fille de sa belle-mère, âgée de 15 ans, et au garçon du couple, 4 ans.

Les barrages de gendarmes sont toujours là mais autour les rues sont désertes: au lendemain de la découverte d’un quintuple meurtre , les habitants ébranlés de la petite commune de Douvres dans l’Ain tentent de reconstituer les faits. «Les gens sont fous (…) qu’est-ce qui se passe dans leur tête?» s’inquiète Marina Morabito, 28 ans. «Je suis maman d’un petit garçon et je me dis mais comment un enfant peut faire ça à sa famille?», s’étouffe cette préparatrice de commande résidant dans un village voisin.

«Choqué que ça arrive ici», confie à l’AFP Hervé, assis torse nu sur des palettes, qui, comme beaucoup d’habitants, rechigne à décliner son identité. «Parce que c’est calme Douvres, on est un petit village tranquille, tout le monde se connaît, on est une famille», décrit le cuisinier barbu de 30 ans, qui a jadis participé à l’installation de l’électricité dans la maison des victimes.

Troubles psychiatriques

Armé d’un fusil à canon long et d’un katana (sabre japonais), il «aurait souffert de troubles psychiatriques», selon le parquet de Bourg-en-Bresse. Le procureur Christophe Rode a précisé que les victimes avaient «été mortellement blessées par une arme blanche – pas forcément un sabre – et sans doute pour certaines par une arme à feu». Selon le maire de ce village d’un millier d’habitants, Christian Limousin, la famille résidait dans la maison depuis juillet 2020. «C’est une tragédie», se désole Pascale, 55 ans, mains serrées dans le dos et gorge nouée. «Ce que je me demande, c’est "qu’est-ce qui pousse un jeune à faire ça"», souffle cette habitante du village depuis trois ans.