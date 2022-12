Football: Les réactions du monde à la mort de Pelé

Barack Obama ainsi que d’autres personnalités ont rendu hommage à Pelé.

Kylian Mbappé avait demandé au monde entier de prier pour Pelé au début du mois de décembre, alors que l’état de santé de ce dernier empirait. Jeudi, Mbappé a une nouvelle fois eu un mot pour la légende brésilienne, à qui il a souvent été comparé, en raison de sa précocité. «Le roi du football nous a laissés mais son héritage ne sera jamais oublié», a écrit l’attaquant du PSG sur ses réseaux sociaux.

Autre héritier de Pelé, Neymar. Les deux sont Brésiliens, les deux ont été formés à Santos – club pour lequel ils ont joué plus de temps qu’escompté –, et les deux partagent le record de buts marqués avec le maillot du Brésil sur le dos: 77. «Avant Pelé, le football n’était qu’un sport», a publié Neymar, en référence à la popularité globale acquise par le football grâce à Pelé, qui déchaînait les foules peu importe dans quel recoin de la planète il se rendait.

Cristiano Ronaldo et Pelé se sont rencontrés à plusieurs reprises lors de cérémonies de remise de trophées. En 2008 et 2013, c’est des mains du Roi lui-même que CR7 avait reçu son premier et deuxième Ballon d’or. Dans la foulée, Pelé avait même pris dans les bras un Cristiano Junior tout timide, offrant un cliché mémorable.

«Un simple "au revoir" au roi éternel Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur qui étreint tout le monde du football en ce moment. Une inspiration pour tant de millions de personnes, une référence d’hier, d’aujourd’hui, de toujours. L’affection qu’il a toujours manifestée à mon égard était réciproque dans tous les moments que nous avons partagés, même à distance», a partagé Cristiano Ronaldo sur Instagram.

Un mot des anciens du football

«En 2005, j’ai reçu le prix BBC directement des mains du roi, et à ce jour, c’est l’un des moments dont je suis le plus fier. J’étais tellement heureux de l’avoir à Manchester où nous avons eu une si belle discussion et un si bon moment», s’est remémoré José Mourinho dans un post Instagram.

L’un des plus grands joueurs de l’Histoire a rendu hommage à l’un des plus grands joueurs de l’Histoire; Zinédine Zidane, jamais dans le superflu.

Franz Beckenbauer, qui avait joué un an sous les couleurs du New York Cosmos, aux côtés de plus grand joueur de sa génération, s’est exprimé par l’intermédiaire du Bayern Munich, dont il est le président honoraire. «Le football a perdu aujourd’hui le plus grand de son histoire, et moi un ami unique. Le football t’appartiendra à jamais. Repose en paix», a dit Der Kaiser.





Les politiciens pas en reste

Président de la République du Brésil, Lula da Silva a dédié une série de tweets à l’une des personnes les plus iconiques de l’histoire du pays qu’il dirige. «J’ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n’ont pas eu: j’ai vu Pelé jouer, en direct, à Pacaembu et Morumbi. Jouer, non. J’ai vu Pelé faire un show. Parce que lorsqu’il prenait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial, qui se terminait souvent par un but», se remémore Lula.

«Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui. Quelle que soit la différence entre la langue et le portugais, les étrangers des quatre coins de la planète ont vite trouvé le moyen de prononcer le mot magique: ‘Pelé’», poursuit le président.

Grand fan de football, Emmanuel Macron y est lui aussi allé de son hommage. Mais contrairement à son homologue Lula, lui n’a jamais eu la chance de voir jouer Pelé en direct. Le président français est né en 1977… année de la retraite sportive du «Roi».

Plus porté sur les questions sportives que ses deux successeurs (il est par exemple partenaire de la NBA en Afrique), Barack Obama s’est lui aussi fendu de quelques mots pour Edson Arantes do Nascimiento. «Pelé était l’un des plus grands à avoir joué au beautiful game. Et en tant que l’un des athlètes les plus reconnus au monde, il comprenait le pouvoir de rassembler les gens qu’avait le sport.»

Et pour finir, les plus belles réactions

Parfois, les mots ne sont pas à la hauteur. Alors il vaut mieux laisser parler les images. Comme celle de l’arche mythique du stade de Wembley, éclairée aux couleurs du Brésil.