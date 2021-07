Yémen : Les rebelles brûlent les photos de lingerie

Les Houthis ont confisqué des centaines de photos de femmes, jugées indécentes, sur les emballages et affiches des magasins de lingerie de la capitale yéménite.

«Nous sommes une société conservatrice. Nous avons nos coutumes et traditions. Ce genre de photos indécentes ne passe pas» confirme un responsable rebelle. Photo d’illustration.

Les autorités ont confisqué et brûlé des «centaines» de photos de femmes jugées «indécentes» sur les emballages et affiches des magasins de lingerie de la capitale yéménite Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis, ont indiqué mercredi à l’AFP des commerçants et un responsable. Proches de l’Iran, les Houthis, en guerre contre le gouvernement yéménite, tentent d’imposer un strict code moral ciblant particulièrement les femmes dans les territoires du Nord qu’ils contrôlent, dont Sanaa prise en 2014.