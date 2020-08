«Ensemble pour la liberté». C’est sous ce slogan que des centaines de manifestants ont prévu de se réunir à Zurich, samedi à 17h. Parmi les organisateurs, on trouve des pourfendeurs de l’obligation du port du masque, d’une supposée obligation de la vaccination contre le coronavirus, et des personnes qui dénoncent «la loi d’urgence». Selon eux, les mesures prises pour lutter contre la pandémie vont trop loin alors que les courbes des hospitalisations et des décès ne semblent pour l’heure pas reprendre l’ascenseur, contrairement à celle des cas détectés.