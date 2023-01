Ethiopie: Les rebelles du Tigré ont commencé à rendre leurs armes lourdes

Éthiopie : Les rebelles du Tigré ont commencé à rendre leurs armes lourdes

Les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes, point-clé de l’accord signé il y a plus de deux mois pour mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de l’Éthiopie.

«Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre l’accord Pretoria», signé le 2 novembre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens, a affirmé dans un tweet Getachew Reda, un porte-parole des autorités rebelles. «Nous espérons et prévoyons que cela contribuera grandement à accélérer la mise en œuvre complète de l’accord. Nous espérons et prévoyons», a-t-il poursuivi.