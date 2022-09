Ethiopie: Les rebelles du Tigré prêts à des pourparlers de paix menés par l’UA

Éthiopie : Les rebelles du Tigré prêts à des pourparlers de paix menés par l’UA

«Opportunité unique»

Au début du mois, le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, avait proposé une trêve sous condition prévoyant un «accès humanitaire sans entraves» et le rétablissement des services essentiels au Tigré, qui souffre de pénuries alimentaires et d’un manque d’électricité, de communications et de services bancaires. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, il avait également demandé le retrait des forces érythréennes de l’ensemble de l’Éthiopie et du Tigré.