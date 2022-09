Football : Les rebelles espagnoles n’ont pas été convoquées

Aucune des 15 internationales concernées ne figure dans la liste retenue par Jorge Vilda pour affronter la Suède le 7 octobre, puis les États-Unis quatre jours plus tard, dans le cadre des matches de préparation au Mondial 2023, organisé conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Affectées dans leur santé

Cette liste ne comprend pas ainsi les joueuses du Barça, Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos et Aitana Bonmati, celles de Manchester United, Ona Batlle et Lucia Garcia et de Manchester City, Leila Ouahabi et Laia Aleixandri.