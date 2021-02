Yémen : Les rebelles menacent l’Arabie saoudite de nouvelles attaques

Les rebelles au Yémen ont revendiqué ce dimanche les tirs contre l’Arabie saoudite voisine et menacé ce pays de nouvelles attaques, dans un contexte de recrudescence des violences sur le sol yéménite.

Samedi, les forces de défense aériennes ont déjoué une attaque au missile contre Ryad et intercepté des drones lancés par les Houthis contre le sud du royaume, ont indiqué les autorités. Des fragments du missile sont tombés sur plusieurs quartiers de Ryad, endommageant au moins une maison, mais sans faire de victime, selon la télévision publique saoudienne Al-Ekhbariya.

«L’opération a été menée avec un missile balistique et 15 drones», a affirmé le porte-parole des Houthis, Yahya al-Saree, cité par la chaîne rebelle Al-Massirah à Sanaa. Elle a «visé des zones sensibles de la capitale Ryad ennemie» et «des cibles militaires à Abha et dans la ville garnison de Khamis Mushait» (sud).