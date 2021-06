Éthiopie : Les rebelles progressent et veulent chasser «les ennemis» du Tigré

Les rebelles ont poursuivi leur progression mardi, malgré l’annonce lundi d’un «cessez-le-feu unilatéral» par le gouvernement éthiopien.

Les combats n’ont jamais cessé entre les forces pro-TPLF, qui se font appeler Forces de défense du Tigré (TDF), et l’armée fédérale éthiopienne.

Les États-Unis ont accueilli mardi l’annonce de cette trêve avec prudence: ce «pourrait être une étape positive si elle était suivie de changements sur le terrain en vue de mettre un terme au conflit et aux atrocités, et de permettre une assistance humanitaire libre», a indiqué Ned Price, porte-parole du département d’État, dans un communiqué, plaidant pour «un cessez-le-feu immédiat, illimité et négocié».