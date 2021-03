Yémen : Les rebelles «regrettent» l’incendie ayant tué 44 migrants

Les rebelles houthis ont exprimé leur «profond regret» après l’incendie d’un centre de migrants à Sanaa, qu’ils sont accusés d’avoir provoqué.

«J’étais terrifié. Les gens toussaient, le matelas et les couvertures ont pris feu. Les gens ont été «rôtis» vivants. J’ai dû marcher sur des cadavres pour m’échapper», a raconté un migrant de 20 ans à HRW. Une vidéo obtenue auprès d’un témoin et vérifiée par l’AFP montre des dizaines de corps calcinés gisant les uns sur les autres dans un local sombre et délabré, et sur laquelle on peut entendre des cris et des pleurs de survivants.