Yémen : Les rebelles rejettent le cessez-le-feu proposé par Riyad

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont rejeté lundi la proposition de cessez-le-feu annoncée plus tôt par l’Arabie saoudite.

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont rejeté lundi la proposition de cessez-le-feu annoncée plus tôt par l’Arabie saoudite, qui intervient militairement dans ce pays dévasté par plus de six ans de guerre. «L’Arabie saoudite doit annoncer la fin de l’agression et lever complètement le blocus (sur le Yémen) car mettre en avant des idées discutées depuis plus d’un an n’a rien de nouveau», a déclaré un porte-parole des rebelles, Mohammed Abdelsalam, selon la chaîne des Houthis, Al-Massirah.