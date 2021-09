Éthiopie : Les rebelles tigréens accusés d’avoir abattu et bombardé des civils

Des témoins affirment que les rebelles tigréens ont massacré des civils dans des villages de l’Amhara. Une enquête devra déterminer le nombre exact de victimes.

Des rebelles tigréens ont abattu des civils et bombardé des villages début septembre dans la région éthiopienne de l’Amhara, voisine du Tigré où un conflit dévastateur a débuté il y a plus de dix mois, ont raconté mercredi des témoins à l’AFP. Le gouvernement régional amhara a qualifié de «massacre» ces violences qui se sont déroulées dans et autour de la ville de Kobo (nord).

Des agriculteurs «massacrés»

Les habitants les ont alors chassés. Les combattants s’en sont pris aux civils durant leur retraite vers le nord, puis sont revenus le lendemain et ont mené de nouvelles attaques. «Ils ont massacré des agriculteurs (…) et des travailleurs saisonniers venus des hauts plateaux voisins», a raconté un habitant de Kobo.

Des «récits inquiétants»

Un autre homme a déclaré être retourné constater les dégâts dans le village de Zobel et avoir vu des cadavres et des bâtiments détruits. «Lors d’un massacre à l’arme à feu, le TPLF a fait de lourds dégâts parmi les civils (…) Ils ont tiré à l’artillerie lourde sur des civils et des propriétés civiles», a-t-il affirmé, ajoutant qu’un établissement de santé avait été touché et que des bâtiments gouvernementaux avaient été pillés.