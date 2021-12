Ethiopie : Les rebelles tigréens ont repris la ville de Lalibela

Selon les habitants, les combattants du TPLF contrôlent à nouveau la ville, une dizaine de jours après en avoir été chassés par les forces pro-gouvernementales.

«Victoire glorieuse et étonnante»

Plus tôt dans la journée de dimanche, un communiqué de la direction militaire du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) diffusé par des médias pro-TPLF a annoncé que ses combattants avaient «mené des contre-offensives globales» en plusieurs points, notamment le long de la route reliant Gashena et Lalibela, dans la région de l’Amhara.

«Nos forces ont d’abord défendu puis mené des contre-offensives contre l’énorme force qui attaquait le front de Gashena et les zones environnantes et ont réussi à remporter une victoire glorieuse et étonnante», ajoute le texte.