Arabie saoudite : Les rebelles yéménites accusés des attaques contre un aéroport

L’aéroport international d’Abha (au sud) a été la cible de deux attaques aux drones ce mardi. Les rebelles houthis, au Yémen, ont été tenus pour responsables.

Drones interceptés

Le drone a été intercepté et des débris sont tombés non loin de la piste provoquant la suspension temporaire des vols «afin de garantir la sécurité des avions et celle des civils», a-t-on ajouté.