Climat: Les récentes chutes de neige n’ont pas compensé l’hiver extrêmement sec

Pour les skieurs, hormis le risque d’avalanches particulièrement élevé ces jours, cette fin de saison est idyllique. Pour les climatologues, en revanche, le soulagement est mitigé. Dans son bilan de l’hiver publié ce mercredi, l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) rappelle que mi-février, «les hauteurs de neige à moyenne altitude ont battu des records de faiblesse sur une grande partie du territoire et, au-dessus de 2000 m, il n’y a jamais eu aussi peu de neige» depuis le début des mesures.

Et malgré de bonnes précipitations la semaine dernière, les hauteurs de neige en altitude sont restées «légèrement inférieures aux valeurs moyennes dans l’ouest et le nord, et très inférieures dans le sud qui n’a guère reçu de précipitations en mars non plus». De plus, globalement, «l’eau stockée dans le manteau neigeux a toujours été nettement inférieure à la moyenne en raison de la faible densité de la neige».