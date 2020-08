Coronavirus

Les recettes d’InterContinental plongent de 45%

Le groupe hôtelier britannique est tombé dans le rouge au premier semestre, accusant l'impact de la pandémie sur ses recettes en raison de la fermeture d'une majorité de ses établissements pendant le confinement.

Sur les six mois terminés fin juin, IHG enregistre une perte nette part du groupe de 210 millions de dollars (près de 192 millions de francs), contre un bénéfice de 306 millions un an plus tôt, selon un communiqué publié mardi.

Impact substantiel

Sur le semestre, le revenu moyen par chambre a chuté de 52% et de 75% au deuxième trimestre, une dégringolade plus marquée en Europe (-88%) et un peu moins en Chine où l'économie, frappée à partir de décembre, a redémarré plus vite en 2020.