Le Parti socialiste genevois a proposé ce lundi une série de mesures destinées à «sauver l’économie», durement frappée par l’épidémie de Covid-19. La formation politique a indiqué soutenir les restrictions sanitaires imposées dimanche par le Conseil d’Etat pour tenter d’éviter une surcharge hospitalière et son corollaire, le tri des patients. En contrepartie, il a réclamé «la mise en place immédiate» d’actions susceptibles de «préserver les entreprises, les indépendants et les travailleurs».

Des prêts pour éviter résiliations et faillites

Le parti à la rose constate avec dépit que le Conseil fédéral n’a modifié ni les délais prévus dans le droit du bail, ni les règles prévues en matière de poursuite et de faillite. Par conséquent, il demande que le Conseil d’Etat genevois fournisse des liquidités «à très brève échéance» aux locataires et aux PME menacés d’une résiliation de bail ou d’une faillite. Les socialistes imaginent des prêts à taux zéro remboursable sur sept ans.

Des aides à fonds perdus

Par ailleurs, le PS réclame qu’un soutien spécifique soit accordé aux secteurs les plus touchés par la crise. Il cite l’hôtellerie-restauration, le tourisme, l’événementiel, la culture et le sport. Le parti de gauche demande au Conseil d’Etat de leur octroyer des aides à fonds perdus sur une période d’un an. Elles couvriraient le manque à gagner des PME et des indépendants des secteurs en question. Les socialistes suggèrent de calculer ces aides sur la base du chiffre d’affaires des trois dernières années. Elles seraient accordées en échange du maintien de l’emploi, d’une transparence des comptes et de l’engagement de ne pas utiliser les bénéfices ou les réserves pour rémunérer le capital, soit verser des dividendes aux actionnaires.