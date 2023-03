Impôts: Les recettes fiscales ont augmenté d’un milliard de francs en 2022

Les Suisses ont payé 1 milliard de francs d’impôts de plus l’année passée qu’en 2021. L’Administration fédérale des contributions a en effet enregistré des recettes fiscales de 57,3 milliards de francs pour 2022, soit un milliard de plus que l’année précédente, fait savoir l’AFC mardi dans son rapport d’activité annuel.

C’est l’impôt fédéral direct qui a généré le plus de recettes, à savoir 26,5 milliards de francs, soit 4% de plus qu’en 2021. Les personnes morales ont contribué à ce produit à hauteur de 13,8 milliards de francs (+7%) et les personnes physiques à hauteur de 12,8 milliards de francs, un chiffre stable par rapport à l’année précédente.

Forte hausse à Genève

C’est le canton de Zurich qui rapporte le plus d’impôt fédéral direct, devant Genève, Vaud, Zoug et Berne. Le canton de Vaud est celui qui a enregistré la plus forte baisse en 2022 (-366 millions) alors que la plus forte hausse est à mettre au profit de Genève, avec 1200 millions de plus! Quant aux recettes de la TVA, elles ont atteint un nouveau record, soit 24,6 milliards de francs (+5%).