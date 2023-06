Genève: Les recherches d’un nageur disparu mercredi ont repris

Mercredi à 18h40, une femme qui se promenait du côté de la route des Péniches, au bord de l’Arve, avait repéré un homme d’une trentaine d’années en difficulté dans l’eau. Il s’agrippait à une branche, qui avait cassé, avait été emporté, puis avait disparu. La police genevoise avait stoppé les recherches à 20h, et jeudi, elle attendait des «éléments complémentaires» (avis de disparition, ou au contraire appel de l’homme qui serait sorti de l’eau seul ignorant qu’il était recherché, par exemple) pour décider de les reprendre ou pas. Cet élément complémentaire est arrivé, et il n’incite pas à l’optimisme: Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre, a indiqué qu’une disparition avait été annoncée, et qu’elle correspondait au profil du nageur repéré mercredi.