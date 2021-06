Au large des Canaries : Les recherches ont repris pour retrouver la petite Anna

Les autorités espagnoles tentent de retrouver le corps d'une fillette, après la découverte de celui de sa sœur, jeudi dernier. Toutes deux ont été tuées par leur père.

Le corps de la petite Olivia, 6 ans, a été retrouvé jeudi. Son père et sa petite soeur Anna sont toujours portés disparus.

Alors que cette affaire a semé l'effroi dans le pays, des centaines de personnes ont répondu lundi à l'appel à observer une minute de silence devant les mairies. «Toute l'Espagne est sous le choc», avait dit vendredi le Premier ministre Pedro Sanchez. À quai, depuis samedi en raison d'une avarie, un navire est reparti en mer au large de l'île de Tenerife lundi à la mi-journée pour tenter de retrouver le corps d'Anna, un an, et de son père Tomas Gimeno.

Portées disparues depuis fin avril

Le corps d’Olivia, 6 ans, avait été retrouvé jeudi au fond de l'océan, dans un sac et lesté par une ancre de bateau. Les deux petites filles avaient été portées disparues le 27 avril après être parties avec leur père. Levant le voile sur l'enquête, la magistrate en charge de l'affaire a indiqué que l'hypothèse «la plus probable» était que Tomas Gimeno ait tué ses deux filles chez lui avant de jeter leurs corps dans la mer dans une zone de grande profondeur pour qu'ils ne soient «jamais retrouvés».

Il n'avait pas pour intention de les enlever mais bien de les «tuer selon un schéma planifié et prémédité», selon un document judiciaire rendu public. «Il cherchait à infliger à son ancienne compagne la plus grande douleur qu'il pouvait imaginer, une douleur inhumaine», a estimé la magistrate. La mère des deux filles, Beatriz Zimmermann, avait rompu avec Tomas Gimeno il y a un an. Ce dernier avait très mal réagi à cette séparation, surtout depuis qu'elle avait trouvé un nouveau compagnon.