Les fouilles se poursuivent après la mort de 51 adeptes d’une secte

Depuis vendredi, 47 corps ont été exhumés , après la découverte initiale de quatre morts par la police le 14 avril. Ce jour-là, onze autres personnes avaient été secourues et hospitalisées. Il s’agit d’adeptes de l’Église Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church) dirigée par Makenzie Nthenge, un «pasteur» qui prône notamment de jeûner pour «rencontrer Jésus» . Il s’est rendu à la police et est en détention depuis le 15 avril.

Précédentes arrestations

«Nous appelons le gouvernement national à envoyer des troupes sur le terrain afin que nous puissions aller à l’intérieur (de la forêt) et secourir ces victimes qui sont en train de jeûner jusqu’à la mort», a-t-il exhorté. Les plus de 300 hectares de forêt sont «bouclés et déclarés scène de crime», a affirmé dimanche sur Twitter le ministre de l’Intérieur Kithure Kindiki.

«Un grand choc»

«C’est un grand coup et un grand choc pour notre pays», a déclaré à l’AFP Sebastian Muteti, chargé de la protection de l’enfance pour le comté de Kilifi, affirmant qu’il s’agissait de «tueries de masse». Ces macabres découvertes suscitent les interrogations sur l’attitude des autorités qui connaissaient les activités du pasteur Makenzie, depuis 2017. Cette année-là, il avait été arrêté car il prônait à de nombreux enfants de ne pas aller à l’école en leur disant que l’éducation n’est pas reconnue dans la Bible. À l’époque, il avait été accusé de «radicalisation» et de diriger une école non enregistrée. Il avait à nouveau été arrêté le mois dernier, après que deux enfants étaient morts de faim sous la garde de leurs parents, qui les avaient ensuite enterrés. Il avait été libéré contre une caution de 100’000 shillings kényans (environ 660 francs) et avait poursuivi ses activités.