Jordanie : Les recherches se poursuivent pour retrouver 10 personnes

Cinq morts au moins

L’effondrement serait dû notamment au fait que l’immeuble est «vieux et délabré», a affirmé mardi le vice-Premier ministre et ministre de l’Administration locale, Taoufik Krichane, sur la chaîne Al-Mamlaka. Jabal al-Weibdeh est un quartier bohème parmi les plus anciens d’Amman, populaire notamment parmi les expatriés et connu pour sa vie culturelle animée.