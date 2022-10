Suisse: Les récoltes plombées par l’inflation et la canicule

Après une année 2021 difficile à cause du temps maussade, l’agriculture suisse devrait générer en 2022 une valeur ajoutée brute de 4,3 milliards de francs, en hausse de 1,6% par rapport à l’année précédente. Les meilleures récoltes et la hausse des prix de beaucoup de biens agricoles ont compensé le fort renchérissement de certaines fournitures comme les fourrages, l’énergie et les engrais. Toutefois, cette amélioration ne suffira pas, constate l’OFS, ce mardi: «L’augmentation marquée des prix de la construction et des équipements pèse sur les amortissements, faisant reculer le revenu sectoriel de l’agriculture de 3,9%.»