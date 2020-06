Coronavirus

L’OACI publie ses recommandations pour relancer le secteur aérien

Parmi les mesures envisagées, le voyageur devrait présenter, à son arrivée à l’aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température. Un masque ou un couvre visage doit être obligatoire à l’intérieur du terminal.

Masques, contrôles de température, désinfection des avions: l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) recommande une série de mesures - non obligatoires - pour relancer le secteur du transport aérien (archives).

Déclaration de santé

Le voyageur devrait présenter, à son arrivée à l’aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température, propose l’OACI. L’enregistrement en ligne avant d’arriver à l’aéroport doit être privilégié, et les passages aux contrôles de sécurité doivent être repensés pour limiter les contacts physiques et les files d’attente.