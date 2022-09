Pour Pomme, les prix ne sont pas un objectif

Pomme a sorti «Consolation» à la fin août 2022. Ce disque arrive trois ans après «Les Failles», avec lequel la Française de 26 ans a donné un nombre impressionnant de concerts et remporté deux Victoires de la musique, celle d’Album révélation en 2020 et celle d’Artiste féminine de l’année en 2021.

Avant la sortie des «Failles», je n’avais pas de public. Je l’avais écrit sans aucune pression, en me disant que même s’il ne marchait pas, cela ne changerait pas grand-chose à ma vie. Pour «Consolation», la donne était tout autre. J’avais vraiment peur de revenir après avoir connu une telle exposition. J’avais l’impression que les gens avaient de grandes attentes. Je me sens mieux maintenant que les retours sont globalement positifs.

Le disque parle de choses dures, ou de personnes qui m’ont consolée, avec toujours une forme de réconfort et d’apaisement, deux sensations que la vision d’un champignon me procure. Depuis mon enfance, avec les dessins animés comme les «Schtroumpfs» ou «Alice au pays des merveilles» ainsi qu’avec les livres de Claude Ponti, le champignon a toujours représenté quelque chose de rassurant pour moi. Aussi, par sa forme, on dirait une petite maison. Ça me fascine. Je me suis inventé de nombreuses histoires autour de ce qu’il pouvait s’y dérouler à l’intérieur.

Je suis beaucoup moins sévère avec moi-même que par le passé. Avec l’âge, j’ai appris à lâcher prise et à accepter que je vais être regardée avec mes boutons et ma mèche de cheveux de travers. Et, surtout, en passant moins de temps à me flageller sur mon image et mon apparence, je peux en consacrer davantage à des choses plus importantes, comme ma musique.