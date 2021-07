Athlétisme - Les «records» d'Alex Wilson ont été annulés

Dimanche dernier, à la surprise générale, le Bâlois avait secoué le monde de l'athlétisme mondial. Le Suisse aux origines jamaïcaines avait couru le 100 mètres en 9''84 (records de Suisse et d'Europe battus) et le 200 mètres en 19''89 (record d'Europe abaissé) dans une compétition réservée aux plus de trente ans, près d'Atlanta, aux Etats-Unis. Mais tout de suite, au vu des conditions de ces courses, le doute a plané. Il a été éteint ce week-end.