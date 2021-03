Finance internationale : Les records sur les marchés boursiers présagent-ils une véritable crise financière?

Tout semble aller beaucoup trop vite sur les marchés financiers mondiaux. De la débâcle de mars 2020 aux records battus à Wall Street et Francfort en mars 2021, les bourses jouent au yoyo et inquiètent les observateurs.

Les bourses à travers le monde ont rapidement alterné entre le catastrophique et les records. Mais que nous réserve vraiment 2021 sur les marchés internationaux?

Le 12 mars 2020, au lendemain de la déclaration officielle par l’Organisation mondiale de la santé d’une situation de pandémie, jeudi noir en Bourse: Paris (-12%), Madrid (-14%) et Milan (-17%) connaissent une débandade sans précédent. A Londres (-11%) et New York (-10%), du jamais vu depuis le krach boursier d’octobre 1987.