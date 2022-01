Football : Les recrues phares de Serie A s’illustrent déjà

Le Venise de Nani (1-1 contre Empoli) et la Roma de Sergio Oliveira (1-0 face à Cagliari) peuvent être satisfaits de leur nouveau renfort, arrivés cette semaine et déjà décisifs.

Nani et Sergio Oliveira, les deux recrues portugaises de la semaine en Serie A, ont réussi leurs débuts dimanche. Le premier s’est fait l’auteur d’une passe décisive valant un point pour Venise pour le premier. Le second a inscrit un but capital avec la Roma contre Cagliari (1-0).