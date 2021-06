Coronavirus - Les recrues pourront se faire vacciner en caserne

Jeux d’équipes interdits, le port du masque obligatoire et moins de sorties: depuis plusieurs mois, ces mesures strictes règnent dans les casernes militaires suisses en raison de la crise du coronavirus. Afin de limiter la propagation du virus, l’armée va lancer une campagne de vaccination à l’école de recrues dès juillet: «Tous les membres de l’armée, qui effectuent un service militaire de plus de quatre semaines, pourront se faire vacciner s’ils le souhaitent», a confirmé le porte-parole Stefan Hofer.

La première injection est prévue pour la deuxième semaine d’école de recrues; la seconde au cours de la sixième. «Notre but est de vacciner toutes les personnes intéressées figurant parmi les 14’000 membres de l’école de recrues 2-21», précise le responsable presse. Et d’ajouter: «Le vaccin sera administré par le service sanitaire de l’armée.»

«Service militaire encore plus épuisant»

Les soldats espèrent que la campagne de vaccination permettra des assouplissements au niveau des mesures régnant actuellement. «On doit porter le masque depuis des mois et quand on est de sortie on n’a pas le droit de quitter la caserne. Ça rend le service militaire encore plus épuisant. On espère que ces mesures seront bientôt assouplies grâce à l’introduction des vaccinations», affirme T.M., un soldat travaillant aux affaires sanitaires.