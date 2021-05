Chili : Les rédacteurs de la nouvelle Constitution chilienne élus dimanche

Seulement trois millions de Chiliens ont participé au vote, ce qui correspond à 20% des électeurs, après le premier jour du week-end électoral.

Les Chiliens sauront dimanche soir quels rédacteurs ils se sont choisis pour leur nouvelle Constitution, destinée à promouvoir plus de justice sociale et à refermer l’ère Pinochet, au lendemain d’une première journée de vote à faible participation.

«Cette élection définira la Constitution qui nous guidera pour les 40 ou 50 prochaines années», souligne Claudio Fuentes, universitaire à l’École de sciences politiques de l’université Diego Portales. Ce scrutin est «certainement» le plus important en 31 ans de démocratie, estime-t-il, «un nouveau Chili est en jeu». Réécrire la Constitution était une des revendications issues du plus grand soulèvement social des dernières décennies, amorcé en octobre 2019 pour réclamer une société plus égalitaire.

«Se débarrasser de Pinocho»

Le changement de la loi fondamentale actuelle, qui limite fortement l’action de l’État et promeut l’activité privée dans tous les secteurs, notamment l’éducation, la santé et les retraites, est vu comme la levée d’un obstacle essentiel à de profondes réformes sociales dans un pays parmi les plus inégalitaires d’Amérique latine. Selon les sondages, plus de 60% des Chiliens estiment que cette Constitution a créé un système qui profite à un petit nombre de privilégiés.