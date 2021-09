Fribourg - Les réformes de l’Hôpital fribourgeois nourrissent les inégalités de traitement

Sur le papier, la stratégie 2030 de l'Hôpital fribourgeois (HFR) mise sur un centre hospitalier fort et des centres de santé en périphérie. S’agissant des urgences, l’HFR précise que toutes les urgences sévères sont traitées sur le site de l’hôpital cantonal, à Fribourg, et que l’HFR assure une permanence médicale dans les centres de santé pour les cas plus légers. En conséquence, dans la plupart des cas de véritable urgence, les patients sont automatiquement dirigés vers Fribourg, quel que soit le lieu où ils se trouvent.