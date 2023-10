Les réfugiés à l’aide sociale bossent plus que les autres

Chiffres globaux asile

En 2022, 2,1% de la population suisse était composée de réfugiés (hors requérants d’asile). C’est bien plus qu’en France (0,9%) et qu’en Italie (0,5%), mais moins qu’en Allemagne (2,5%), en Autriche (2,9%) et en Turquie (4,2%). Le taux de personnes qui demandent l’asile en Suisse et qui l’obtiennent ou qui reçoivent une admission provisoire se monte à 60%, «contre 45% les dix années précédant la restructuration du domaine de l’asile». Ce qui fait dire aux auteurs de l’étude que «les personnes qui demandent l’asile en Suisse sont de plus en plus nombreuses à invoquer des motifs pertinents».