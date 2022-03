Ukraine: Réfugiés «de qualité» accueillis à bras ouverts, pas les Africains

Selon l’ONU, plus de 600’000 personnes ont déjà quitté l’Ukraine, principalement, dans un premier temps, pour la Pologne et la Hongrie.

Des témoignages et vidéos qui circulent sur internet font état de discriminations en Ukraine et à ses frontières avec la Pologne et la Hongrie. Des étudiants africains, arabes ou indiens notamment et qui vivent en Ukraine disent avoir des difficultés à quitter le pays, là où les Ukrainiens blancs en ont moins.