le point sur l’accueil : Les réfugiés d’Ukraine devront rentrer chez eux, et certains le font déjà

Pour l’heure, on ne voit pas encore d’issue au conflit en Ukraine. Mais l’accueil des réfugiés est temporaire. S’il n’est pas prolongé par le Conseil fédéral, le statut de protection S durera un an.

L’ancienne ambassadrice à Dublin, Bangkok et Berlin explique que le statut de protection S est «orienté vers le retour et est temporaire». Il dure un an. Si la guerre devait se poursuivre plus longtemps, le Conseil fédéral pourrait le prolonger d’un an jusqu’à cinq ans au maximum. «Mais mon espoir est qu’une solution soit bientôt trouvée en Ukraine et que les gens puissent rentrer chez eux», souligne Christine Schraner Burgener. Une fois le statut S expiré, les réfugiés pourront toutefois procéder à une demande d’asile normale.