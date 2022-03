Guerre : Les réfugiés ukrainiens affluent en nombre à Berlin

Le nombre de personnes – certaines en transit – ayant fui l’Ukraine et trouvé refuge dans la capitale allemande, a quadruplé en 24 heures. La ville s’attend à accueillir 20’000 réfugiés.

«Mon mari, qui a déjà servi dans l’armée, a dû y retourner»

«Nous nous sommes retrouvées à Lviv, ma fille était à Kiev, c’était terrible, elle a eu peur et a dû se réfugier dans le métro» pour se protéger des bombardements, raconte cette femme installée sur l’un des bancs mis en place par des bénévoles pour accueillir et guider les réfugiés. «Mon mari et mon fils sont restés en Ukraine. Mon mari, qui a déjà servi dans l’armée, a dû y retourner…» Les deux femmes s’apprêtent à monter dans un autre train, pour Stuttgart cette fois-ci. Des amis les attendent. «Nous remercions l’Europe pour son soutien!» lâche Nathalia, avant de poursuivre son odyssée.

Nourriture, couvertures, vêtements

Plus loin, d’autres bénévoles plient des couvertures et des vêtements, avant d’être brièvement interrompus par une Berlinoise venue faire don de protections hygiéniques et de masques médicaux anti-Covid-19. Un peu plus loin encore, une équipe de la Croix-Rouge s’est déployée pour apporter les premiers soins aux réfugiés. «Nous regardons s’ils ont besoin de soins urgents, nous pouvons fournir les premiers soins ici. Sinon, nous pouvons demander leur transport à l’hôpital», explique Nicolas Schönemann, responsable de l’équipe de cinq secouristes. «Beaucoup de gens arrivent ici épuisés, ils ont des maux de tête ou des douleurs dans les membres.»