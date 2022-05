Suisse : Les réfugiés ukrainiens n’échappent pas à la redevance

Plusieurs médias alémaniques rapportent que des réfugiés ont déjà reçu une facture de 335 fr. de la part de Serafe, quelques semaines après leur arrivée en Suisse.

Sur la base du registre des habitants

Dans «20 Minuten», Serafe insiste sur la légitimité d’une telle facturation: «Nous devons nous baser exclusivement sur les données qui nous sont fournies chaque mois par les services de la population compétents des communes et des cantons», déclare son porte-parole Erich Heynen.

Pour des raisons de protection des données, Serafe ne peut pas reconnaître les ménages dont les membres bénéficient du statut de protection S. La facture est émise de façon tout à fait conforme et doit donc être payée par les réfugiés.

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) précise que la facture est envoyée dès qu’un ménage est formé et inscrit comme tel. «Chaque ménage privé doit payer la taxe», insiste la porte-parole de l’OFCOM Silvia Canova. Les personnes inscrites dans un ménage privé auprès du registre des habitants d’une commune et qui l’utilisent comme leur résidence principale reçoivent une facture. Et de préciser que «l’obligation de payer la redevance pour une entreprise n’a rien à voir avec la taxe réclamée aux ménages».