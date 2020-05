Coronavirus

Les régions de montagne seront les plus touchées

UBS estime qu'outre les régions de montagne, les économies de l'Arc jurassien et de la Suisse orientale seront les plus impactées par les retombées économiques de la pandémie.

La récession attendue en lien avec la pandémie de nouveau coronavirus affectera diversement les régions suisses, anticipe UBS. Les économies de l'Arc jurassien, de la Suisse orientale ainsi que des régions de montagne devraient souffrir le plus fortement, même si les centres ne seront pas non plus épargnés, jugent les économistes du numéro un bancaire helvétique.