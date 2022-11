Nouvel horaire CFF: Les régions touristiques et l’arc lémanique mieux desservis

La mise en service de nouvelles infrastructures ( saut-de-mouton à Prilly-Malley, 4 e voie Lausanne-Renens et nouvelles gares de Cully et Cossonay-Penthalaz) permettra une augmentation de la cadence du RER Vaud. Du lundi au vendredi, 4 trains par heure circuleront entre Cully et Cossonay-Penthalaz. Les lignes du RER Vaud seront réorganisées sur trois grands axes et renumérotées.

La combinaison des futures lignes S3 et S4 entre Vallorbe et St-Maurice offrira une cadence d’un train toutes les demi-heures entre Lausanne et Vallorbe du lundi au vendredi et entre Lausanne et Le Day du samedi au dimanche.