Les coureurs, eux, sont dans leur bulle. Personne ne peut les approcher et les conférences de presse d’avant-Tour ont eu lieu en ligne. Une question les tarabustait tout de même depuis quelques jours, car l’UCI et ASO (l’organisateur du Tour) avaient indiqué que des équipes seraient exclues de la compétition si elles comptaient deux cas positifs du nouveau coronavirus en l’espace d’une semaine. Une décision qui avait fait bondir les directeurs sportifs, qui ont rencontré les instances mardi dernier pour tenter de faire évoluer la situation. Il y a tant à perdre...

Pour résumer l’affaire, si une personne de la «bulle course» est contrôlée positive, il faudra que l’organisateur puisse réaliser un test complémentaire et une analyse sérologique avant l’étape suivante. Ceci «permettra d’évaluer le caractère contagieux ou non du coureur (ou du membre de l’équipe)» et d’«appliquer les dispositions réglementaires». Quelles sont celles-ci? «Un coureur ou membre d’une équipe confirmé positif au COVID-19 au cours d’une épreuve par étapes sera isolé conformément aux règles sanitaires, et quittera l’épreuve en question. En vertu du principe de précaution, cette mesure s’appliquera également dans l’éventualité où il n’aura pas été possible d’effectuer les tests complémentaires et l’évaluation médicale globale.»