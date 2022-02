Covid-19 – Les règles d’isolement durcies en douce

L’isolement des personnes positives au Covid-19 dure cinq jours à compter de la date des premiers symptômes. C’est ce qui est préconisé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et annoncé via tous les supports d’information de la Confédération. En réalité, cette «recommandation» ne correspond pas à la pratique. Du moins de ce côté-ci de la Sarine. Mi-janvier, les cantons romands se sont mis d’accord pour unifier leurs usages de détermination de la date du début de l’isolement. Et ils sont plus sévères que ce qui est proposé par l’OFSP.