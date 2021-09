DES GORILLES SUR LA BANQUETTE ARRIERE - Les règles du code de la route les plus absurdes au monde

Royaume-Uni

Conformément à la loi, un homme n’a le droit d’uriner en public que s’il le fait sur la roue arrière de son véhicule en gardant la main droite sur ce dernier. Getty Images/iStockphoto

Les Britanniques sont réputés pour être portés sur la boisson et ce qui entre par le haut doit à un moment ressortir par le bas. À ce propos, il existe au Royaume-Uni une règle du code de la route plutôt insolite, selon laquelle un homme n’a le droit d’uriner en public que s’il le fait sur la roue arrière de son véhicule en gardant la main droite sur ce dernier. Une autre règle tout aussi étrange s’applique aux chauffeurs de taxis, pour qui il est interdit de transporter des cadavres ou des chiens enragés.

États-Unis

Dans le Kentucky, les femmes n’ont le droit de conduire en bikini que si elles sont accompagnées d’un policier ou si elles ont une matraque à portée de main. Getty Images

Les États-Unis ont aussi leur lot de règles bizarres. À croire même que les différents États se livrent à une bataille pour savoir lequel a la plus saugrenue. Au Tennessee, par exemple, il est interdit de tirer sur des animaux sauvages en conduisant. En revanche, il est autorisé d’abattre des baleines en passant devant en voiture. Une chance que le Tennessee ne se trouve pas au bord de la mer! Dans le Kentucky, une règle tout aussi bizarre stipule que les femmes n’ont le droit de conduire en bikini que si elles sont accompagnées d’un policier ou si elles ont une matraque à portée de main pour se défendre contre des piétons trop entreprenants. Si cela semble une évidence, une loi en Alabama interdit de conduire avec les yeux bandés, alors que dans l’Oklahoma, il est proscrit de lire une BD au volant. Mais la palme de la règle du code de la route la plus insolite revient incontestablement au Minnesota, où il est interdit de transporter des gorilles sur la banquette arrière.

Autriche

En Autriche, les agents de police doivent «avoir l’oeil». Getty Images

Chez nos voisins autrichiens, les chauffards n’ont aucune chance. Sauf que les policiers autrichiens se fient à leur œil de lynx plutôt qu’aux radars. En effet, ils doivent être capables de repérer à l’oeil nu des excès de vitesse pouvant aller jusqu’à 30 km/h.

Australie

En Australie, seuls les taxis sont autorisés à transporter du foin dans le coffre du véhicule. Getty Images/iStockphoto

L’Australie n’a pas non plus été épargnée par les règles insolites du code de la route. Il y est notamment interdit de transporter du foin dans le coffre de son véhicule, à moins d’être un taxi. Cherchez la logique!

Russie

Getty Images

Qui ne connaît pas les vidéos russes, filmées par des caméras embarquées? Bagarres, courses-poursuites sauvages et vieux tacots dont la place serait davantage à la fourrière que sur une route, sont monnaie courante en Russie. Mais quand il s’agit de propreté, les législateurs russes ne prennent pas les choses à la légère. En effet, une voiture trop sale peut donner lieu à une amende pouvant atteindre 220 francs. Reste à savoir quel degré de saleté le véhicule doit atteindre pour en arriver là.

Danemark

Au Danemark, il est interdit de démarrer son véhicule avant d’avoir vérifier que ce dernier est en parfait état de marche. Getty Images/iStockphoto

Au Danemark, une règle stipule qu’il est interdit de démarrer son véhicule avant d’avoir vérifier (y compris sous le véhicule) qu’il est en parfait état de marche, c’est-à-dire sans avoir testé les phares, les freins et la direction. Par conséquent, il vaut mieux prévoir une demi-heure supplémentaire avant de prendre le volant. Par ailleurs, la loi danoise se montre impitoyable avec les automobilistes en état d’ébriété. Au Danemark, la conduite sous influence de l’alcool est non seulement passible d’une amende salée, mais également d’un retrait du permis de conduire et de la confiscation du véhicule – que vous en soyez le propriétaire ou non.

Italie

À Eboli, mieux vaut embrasser son/sa bien-aimé(e) une fois sorti du véhicule. Getty Images

L’Italie a également une politique très stricte en matière de répression de la conduite en état d’ébriété – même si les règles ne s’appliquent qu’aux touristes et non aux autochtones. Tout comme au Danemark, un automobiliste sous l’influence de l’alcool risque une amende, un retrait de permis et une éventuelle confiscation du véhicule. Dans la ville italienne d’Eboli, s’embrasser en voiture peut, par ailleurs, coûter jusqu’à 500 francs d’amende.

France

En France, les jeunes conducteurs doivent rouler plus lentement. Getty Images/iStockphoto

En France, les jeunes conducteurs sont lésés. Chez nos voisins, les personnes titulaires d’un permis de conduire depuis moins de trois ans doivent conduire à une vitesse inférieure aux autres automobilistes. Sur l’autoroute, elles sont ainsi limitées à 110 km/h au lieu de 130 km/h.

Bosnie-Herzégovine

En Bosnie-Herzégovine, les jeunes conducteurs n’ont pas le droit de conduire la nuit. Getty Images/iStockphoto

Les règles sont encore plus strictes en Bosnie-Herzégovine, où les conducteurs de moins de 23 ans, titulaires d’un permis de conduire depuis moins d’un an, n’ont pas le droit de prendre le volant entre 23 heures et 5 heures du matin. En outre, il est obligatoire pour tout automobiliste – quel que soit son âge – d’avoir une corde de remorquage dans son véhicule.

Grèce

En Grèce, il est strictement interdit de fumer à bord de son véhicule. Getty Images/iStockphoto

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs qui souhaitent se rendre en Grèce. Là-bas, il est strictement interdit de fumer à bord d’un véhicule transportant des enfants de moins de 12 ans. Le non-respect de cette règle est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 francs. Une autre règle saugrenue concerne les panneaux d’interdiction de stationner. Les panneaux avec une seule ligne verticale ne sont valables que les mois impairs, alors que ceux avec deux lignes verticales sont valables les mois pairs.

Suède

En Suède, il est interdit de stationner pendant plus de cinq jours sur le même emplacement public, au risque de voir son véhicule se faire embarquer pour la fourrière. Getty Images/iStockphoto

À propos parking: en Suède, un véhicule garé pendant plus de cinq jours sur une place de parking publique finit à la fourrière.

Espagne

En Espagne, plus vite on paie sa contravention, moins chère elle sera. Getty Images/iStockphoto

Il est généralement préférable de payer ses contraventions le plus rapidement possible, sous peine de devoir payer une majoration. En Espagne, le paiement rapide est particulièrement rentable. Tout contrevenant qui s’acquitte du paiement de son amende dans les 15 jours bénéficie d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50%.