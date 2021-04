Les règles du commentaire

En postant un commentaire, vous acceptez les règles ci-dessous.

Nous apprécions que vous souhaitiez participer aux débats dans 20 minutes, car votre opinion compte. Pour que les discussions soient constructives et que tous les participants fassent preuve de respect les uns envers les autres, nous vous prions cependant de suivre les règles du jeu suivantes. En rédigeant un commentaire sur 20 minutes, vous déclarez accepter automatiquement les règles mentionnées ci-dessous.

Qu’est-ce qui distingue un bon commentaire?

C’est le ton qui fait la chanson: réfléchissez, même dans le feu de l’action – traitez les autres acteurs du débat comme vous aimeriez qu’ils vous traitent. Dans la discussion, adoptez un ton respectueux et cordial.

Lorsque vous écrivez, cantonnez-vous au sujet et mettez en avant vos arguments pour justifier votre opinion. Pour faciliter aux autres lecteurs la compréhension de vos commentaires, écrivez en bon français et veillez à votre orthographe. Evitez les points d’exclamation et ne tapez pas des mots entiers en lettres majuscules. Vous pouvez porter un jugement positif sur un commentaire que vous estimez particulièrement intéressant en cliquant sur la touche «Recommander».