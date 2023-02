Les règles sont plus douloureuses en hiver

Le froid et le temps maussade peuvent avoir des conséquences directes sur notre santé. Une nouvelle étude explique pourquoi la douleur des règles est plus intense en hiver.

La période hivernale caractérisée par le manque de lumière, le froid et les sorties moins fréquentes ont un impact sur le moral, le système immunitaire et le niveau d’énergie. Certains se sentent plus fatigués, plus déprimés, plus anxieux ou plus vulnérables. Pour les femmes, cette saison augmenterait les symptômes liés aux règles.

30% de femmes souffriraient davantage en hiver

Une étude lancée par Intimina, une marque suédoise de produits d’hygiène féminine, a été menée auprès de plus de 5000 femmes âgées de 18 à 45 ans en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne et en Italie. Elle montre que le manque de lumière, la baisse des températures et la diminution de l’activité physique peuvent rendre les menstruations plus douloureuses. Pendant l’hiver, 30% des femmes interrogées ont indiqué souffrir de douleurs plus fortes. Parmi elles, 17% auraient en plus un cycle plus irrégulier et 14% un cycle plus long que le reste de l’année.

L’hiver a-t-il un impact sur votre santé? Oui Non, je n’ai rien remarqué. Je n’ai pas d’avis.

Selon les chercheurs, le froid a tendance à contracter davantage les vaisseaux sanguins, rendant ainsi les douleurs des règles plus intenses en hiver. Pour certains gynécologues, cette douleur serait davantage liée au mal-être général ressenti durant la saison. Autre raison évoquée par l’étude, le manque d’exposition au soleil, qui a un impact direct sur la production d’hormones associée au cycle menstruel. Cela peut conduire à une ovulation moins régulière et à une augmentation de la durée du cycle menstruel.

Sortir et bouger pour diminuer les douleurs