États-Unis : Les relations entre Kim et Kanye s’enveniment

Le rappeur attaque son ex sur les réseaux sociaux et l’accuse de mal s’occuper de leur fille aînée.

Un an plus tard, alors que Kim est en couple avec Pete Davidson et que Kanye roucoule avec Julia Fox, l’ambiance s’est tendue entre les parents de North, Saint, Chicago et Psalm. C’est l’artiste de 44 ans qui a déclenché les hostilités, en affirmant qu’une deuxième sextape de sa future ex-épouse avait été tournée avec Ray J et qu’il l’avait récupérée. Quelque jours plus auparavant, il avait accusé les Kardashian d’avoir refusé de lui donner l’adresse de l’endroit où se déroulait la fête des 4 ans de la petite Chicago, le 15 janvier 2022.