Indonésie : Les relations sexuelles hors mariage bientôt punies par des peines de prison

Le parlement indonésien devrait adopter un nouveau code pénal ce mois-ci. Celui-ci prévoit jusqu’à un an d’emprisonnement en cas d’adultère. Les personnes non mariées pourront être dénoncées par leurs parents.

En Indonésie, on ne plaisante pas avec les mœurs dites «légères» et les relations sexuelles hors mariage. Dans la province d’Aceh, où l’on applique la charia, une femme avait reçu au mois de janvier 100 coups de fouet pour adultère. Or, d’après des informations de la BBC, l’Indonésie serait sur le point de légiférer afin de punir les relations sexuelles hors mariage par des peines de prison pouvant aller jusqu’à un an.