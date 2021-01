Les remontées mécaniques de Crans-Montana ne veulent plus collaborer avec l’Office du tourisme.

Dans les stations, les offices du tourisme et les remontées mécaniques travaillent d’ordinaire main dans la main. L’un assurant la promotion touristique d’une région, l’autre y proposant des activités. Mais le groupe CMA, les remontées de Crans-Montana, a annoncé jeudi que «des dysfonctionnements profonds dans la gouvernance de Crans-Montana Tourisme et Congrès (CMTC) et des désaccords avec sa présidence» l’ont conduit à se retirer avec effet immédiat du comité de l’Office du tourisme, explique «Le Nouvelliste». En clair, CMA souhaite faire cavalier seul. La création d’un office parallèle est envisagée.