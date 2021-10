Remontées mécaniques : Elles ne veulent pas du pass Covid, mais le Conseil fédéral aura le dernier mot

Cet hiver, pas besoin de certificat Covid pour prendre les remontées mécaniques. C’est en tout cas le souhait des entreprises de remontées mécaniques.

Les remontées mécaniques suisses ont décidé mardi, en assemblée générale, que le pass sanitaire ne serait pas exigé cet hiver pour aller skier. À l’intérieur des téléphériques, le masque, les distances et la ventilation des cabines suffiront. Ainsi, «les remontées mécaniques peuvent commencer la saison d’hiver dans les mêmes conditions que les transports publics», explique le communiqué. En revanche, le certificat reste obligatoire à l’intérieur des restaurants, et les stations pourront également l’imposer si elles le souhaitent.

«Présomptueux»

Le président de l’association des remontées mécaniques Hans Wicki et le directeur Berno Stoffel venaient d’estimer dans leur communiqué «que les discussions sur les mesures de protection avec la Confédération et les cantons avaient été très constructives». L’organisation adhère aussi à la semaine nationale de la vaccination, durant laquelle elle collaborera avec Swiss Snow Sports et Swiss-Ski, afin que des campagnes de vaccination soient organisées dans les stations de ski.