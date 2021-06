Sommet : Les remontrances des Européens sur le Brexit plombent le G7

Les échanges ont tourné samedi, lors du sommet en Grande-Bretagne au dialogue de sourds concernant le respect par Londres des engagements post-Brexit en Irlande du Nord.

Au coeur d’un différend entre les anciens partenaires, les dispositions commerciales spécifiques à l’Irlande du Nord imposent davantage de contrôles et de bureaucratie sur les échanges entre la Grande-Bretagne et la province britannique, de l’autre côté de la mer d’Irlande. Au point, selon Londres, de compromettre l’approvisionnement des Nord-Irlandais en saucisses anglaises et de menacer l’intégrité et la souveraineté du Royaume-Uni.